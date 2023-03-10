《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》實施6年多引發違憲爭議，憲法法庭去年底開庭辯論後，將在3月17日下午3點宣判。
這起釋憲案是因台灣早期政經環境特殊，銓敘部將社團專職人員的 年資從寬採計為公職年資，並核發退離給與，但2017年民進黨政府聲 稱為了轉型正義，制定社團年資條例，要求國民黨、救國團及救總等 社團的年資須扣除、追討。
台北高等行政法院及台北地院等法院，有8件法官承審相關案件， 都認為該條例有違憲爭議、裁定停審後聲請釋憲，憲法法庭併案審理後開庭辯論。
《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》實施6年多引發違憲爭議，憲法法庭去年底開庭辯論後，將在3月17日下午3點宣判。
這起釋憲案是因台灣早期政經環境特殊，銓敘部將社團專職人員的 年資從寬採計為公職年資，並核發退離給與，但2017年民進黨政府聲 稱為了轉型正義，制定社團年資條例，要求國民黨、救國團及救總等 社團的年資須扣除、追討。
台北高等行政法院及台北地院等法院，有8件法官承審相關案件， 都認為該條例有違憲爭議、裁定停審後聲請釋憲，憲法法庭併案審理後開庭辯論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。