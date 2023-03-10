《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》實施6年多引發違憲爭議，憲法法庭去年底開庭辯論後，將在3月17日下午3點宣判。

這起釋憲案是因台灣早期政經環境特殊，銓敘部將社團專職人員的 年資從寬採計為公職年資，並核發退離給與，但2017年民進黨政府聲 稱為了轉型正義，制定社團年資條例，要求國民黨、救國團及救總等 社團的年資須扣除、追討。

台北高等行政法院及台北地院等法院，有8件法官承審相關案件， 都認為該條例有違憲爭議、裁定停審後聲請釋憲，憲法法庭併案審理後開庭辯論。