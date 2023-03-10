鄭家純（雞排妹）日前上派翠克主持的辛辣談話節目《藝外爆紅》，直球對決網友辛辣問答，久違在節目上露面的她，談到婚後生活時突然落淚，並坦言自己其實是戀愛腦，令主持人與眾多粉絲意外。

鄭家純突然落淚令派翠克嚇傻。（Up直播提供）

鄭家純在去年11月底時無預警宣布結婚消息，對象是大2歲的日籍小兒科醫師AKIRA，她笑稱已從國民老婆變身國民前妻，婚後就時常台日往返飛行的她，這次特別登上Up直播節目，一入鏡就引起網友們蜂擁關注。

被問到交往過程與婚後生活，鄭家純大方分享2人是透過交友軟體認識，原本也沒有特別感覺，後來覺得對方太有趣才繼續發展下去，AKIRA是超直的直男，求婚時也沒有任何浪漫橋段，只有簡單的問一句要不要結婚。

至於婚後的生活，鄭家純坦言從小就很嚮往婚姻跟家庭，但因為2人的成長背景及文化都不同，相處上很有挑戰性，並提醒未婚的男女，不論過往累積了多少戀愛經驗，在步入婚姻後都派不上用場，一切都要從零開始學習。

另外談到老公某次喝醉直接在路邊睡過夜的逗趣行徑，她也直接笑到落淚並表示：「早上睡起來發現旁邊的枕頭上有雜草，詢問老公後才知道這些荒唐事。」顯示婚姻生活十分幸福有趣，令派翠克和眾多網友們笑翻。

鄭家純覺得捐精很正常。（Up直播提供）

隨後鄭家純也大方回應近期討論度很高的捐精辛辣話題，直球對決網友回應：「捐精是一個很正常的行為，還有營養費可以拿，何樂而不為。」並笑稱可以帶著她的寫真集去DIY，相信能幫助到大家。而節目也預告下集來賓會是當紅實況主TOYZ（劉偉健）來直接面對辛辣網友提問。