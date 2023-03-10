台北一名房地產公司負責人莊姓男子去年指示女下屬送文件到五星級飯店，並邀她到客房吃早餐，沒想到當女下屬提起離職事宜，莊男竟大起色心，將其強壓在床上強吻、揉胸，女下屬事後崩潰傳訊給家人訴苦並報警提告；法官依犯強制猥褻罪，判處莊男有期徒4刑月，得易科罰金。

據判決書指出，莊男去年4月14日上午，以通訊軟體LINE語音通話指示女子將公司文件送至飯店，並與其共進早餐，待女子到達飯店時，莊男以時間已晚，邀請女子至其入住之客房食用。

女子用餐完畢後，與莊男談及其準備離職之事時，莊男竟擁抱、親吻女子額頭，將其抱往床上，壓在她身上狂親，並以手揉捏她的胸部，經女子一再以言語制止才暫時停止。

2人短暫交談後，莊男又再度強吻女子及揉捏其胸部，女子以手交握胸前阻止對方，並要莊男冷靜，怎料莊男暫時停手後，又再度猥褻女子，經女子表示自己很害怕，莊男才終止。

案發後，莊男傳訊給女子表示「上次見面失禮的舉動，莊哥還沒跟X道歉」、「我想，我們兩個目前應該都在經歷極大的低潮，我無法了解XX到底受到多深的傷害…」。

而當晚女子也崩潰傳訊給胞姊「我回家把自己洗了一遍還死命刷了浴室，真的很衝擊、反胃…我想清楚了，本來內心很捨不得這幾年打拼的一切，捨不得這份薪水。但我完全無法接受視為兄長的老闆對我這些舉動…」，最終因不甘受辱報警提告。

法官審酌莊男為滿足一己之私慾竟違反女子意願，接續對女子為猥褻行為，所為應予非難，考量其犯後終能坦承犯行，並與女子達成和解，並對之賠償，態度尚可，依犯強制猥褻罪，判處莊男有期徒4刑月，得易科罰金。