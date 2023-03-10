去年的三月十一日，陳麗芬在晶英酒店舉辦的億載會大會中，坐上該會邁向第20年頭新里程碑的會長寶座；預定今日晚上，也同樣於台南的晶英酒店二樓，舉辦第20、21屆會長交接典禮，去年亦親自出席的副總統賴清德，預定也將親出席該會場致詞。

億載會作為台灣前四大，會員數排名第二的工商聯誼會，係2003年由台南知名汽機車零件大廠東陽集團董事長吳永豐與大億集團董事長吳俊億創立以來，主要會員包括東陽、大億、南良、康那香、台南企業、青鋼、富強鑫、萬國通路、惠光、恒耀、大亞、寶雅、志光、南紡、森鉅、桂盟、宏佳騰、直得等企業負責人，是產業交流的重要平台，目前有80餘家會員，並且持續成長茁壯中。

新任會長鄭育修將於致詞時表示，過去幾年，全球受到疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭的影響，對經濟、民生帶來很大的衝擊，也使得各產業領域出現巨大轉型與變革，面對後疫情時代包括全球數位化、新科技應用、新營運模式與強化永續發展等挑戰，億載會無論在經濟上、全民健康上，或是企業社會責任上，都將持續善盡企業家責任。

台南自1624年熱蘭遮城建城，歷經400年的近代城市發展，讓台南住民與世界各個不同族群在這片土地交流、碰撞，共同累積並塑造出今日讓全台南人，甚至全台灣人同感驕傲的歷史文化古都。

今後億載會將持續集結，遍布食衣住行育樂醫藥生技等行業的會兄會姐們，匯集城市空間、產業民生、教育運動、多元族群、文化藝術等，向台灣及全球展現台南豐富且獨特的文化底蘊，使億載會得以是台南古都的碁石，肩負榮耀府城的責任，共同展望台南的下一個百年發展。