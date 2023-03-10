高雄市長陳其邁率團訪日，展開一連串緊湊的行程，9日帶著高雄熊前往極受國人喜愛的熊本熊廣場，拜訪同為熊族的熊本縣「營業部長兼幸福部長」「熊本熊」部長辦公室和紀念品商店。陳其邁更以身為高雄觀光大使、「高雄熊上司」的身分，與高雄熊提前為3月12日生日的熊本熊慶生；不僅帶來雙熊圖案的手繪生日賀卡和滿滿的高雄熊文創商品作為禮物，更祝福「高雄熊」與「熊本熊」雙熊的友誼長長久久，也象徵高雄與熊本的台日情誼長存堅定。

熊本熊驚喜登場與陳其邁市長相見歡。(高雄市觀光局提供)

陳其邁表示，在熊本到處都有滿滿的熊本熊IP，例如，熊本機場的行李輸送帶正是由熊本熊萌樣領航；飛機一落地就能感受到熊本熊世界級吉祥物的魅力與行銷巧思。而熊本熊廣場不僅有琳琅滿目的紀念商品，熊本熊部長辦公室內也張貼日本各大名人的簽名；此外日本知名車商本田（Honda）也特別為熊本熊量身打造越野摩托車，非常吸睛；這讓身為重機迷的陳其邁馬上就被圈粉，非常高興有機會來到熊本親自為熊本熊慶生，不只開心品嚐熊本熊冰淇淋，更是不顧荷包在淌血挑了滿滿的商品。

陳其邁市長挑選熊本熊周邊商品。(高雄市觀光局提供)

本次參訪熊本熊廣場特別帶來高雄熊的手繪生日卡片和滿滿的高雄熊禮物提前為好朋友熊本熊慶生，而原未值班演出的熊本熊也在高雄熊的呼喚中驚喜登場，活力滿點的表演也讓現場「卡哇伊」笑聲不斷。陳其邁笑稱，回國後也開會認真評估、面試「高雄熊」是否可成為部長，同時還要安排空間展售高雄熊相關商品，讓「高雄熊」成為高雄觀光代言人，產官合作一起拚高雄城市行銷、拚國際觀光、拚經濟！

高雄熊坐在熊本熊部長辦公室模擬接電話。(高雄市觀光局提供)

觀光局高閔琳局長說明，熊本縣吉祥物「熊本熊」，其可愛的形象吸引世界各地遊客造訪熊本，並讓熊本熊廣場成為日本人氣觀光勝地之一；而其周邊商品多年來銷售額累計已超過一兆日圓。高閔琳表示，高雄可取經熊本經驗，進一步規劃培育「高雄熊」成為高雄觀光大使，創造產值豐富的高雄IP萌經濟。

陳其邁市長與高雄熊欣賞熊本熊演出。(高雄市觀光局提供)

為讓雙方在觀光交流上有更大的突破，高閔琳表示，將進一步和熊本縣洽談推出高雄熊與熊本熊「雙熊聯名」的相關活動與商品，讓高雄市與熊本縣攜手推進台日友誼與國際觀光。