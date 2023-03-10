傳出新北市長侯友宜曾跟新北市里長代表見面，更說要不要選要「看命運」、「看黨主席」，侯友宜今天表示，新北市有1032個里長，他們關心地方大小事，為了市政，里長的聲音他不但要聽進去，也會更努力完成里長關心市政的建議。

新北市里長聯誼會串連要連署爭取國民黨提民侯友宜，就傳出侯已見過里長代表。

侯友宜今天表示，里長不只座談會，平常見到面也都會反映地方事務，他會會認真把地方事務做好，大家同心同力，「里長的事情就是我的事情」，好好為地方打拚。

被問到會不會聽從命運，侯友宜強調「我現在是新北市長」，努力讓新北大小建設突飛猛進。

侯友宜繼上次參加全國議長聯誼會餐敘後，昨晚再度受邀參加，侯友宜今表示，議長副議長全國聯誼座談會在新北議長蔣根煌大力推動底下，大家齊聚在新北市，最重要是把地方大小事透過議長、副議長一起努力，地方政府同心協力讓台灣共好。

侯友宜說，最重要是一起好好做事，好好讓地方政府問題能夠反映給中央，更重要大家一起努力做事，讓地方政府並肩，大小事都很順利。