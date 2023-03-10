今年春天藝術節再度回歸多年前草地音樂會的浪漫氛圍，吸引許多民眾前往參加。而11至12日晚間，春天藝術節將在高雄市立美術館寄出一封來自台灣電影的情書！比起2016年第一集《影･響 台灣》50年50部加倍升級，《影･響 台灣Ⅱ》共匯集了百年來的100部電影、53首歌曲進行演出。高雄市長陳其邁表示，這是高雄市政府送給台灣電影的一封富有深深愛意的情書，讓每一位大人小孩都能來看台灣電影的發展步履。

今年的《影･響 台灣》一樣邀請許多音樂家搭配電影進行編曲，包括李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承、李銘杰等，共精選了孤味、綠島小夜曲、酒干倘賣無、媽媽請妳也保重、魯冰花、刻在我心底的名字、愛情妳比我想的閣較偉大、國境之南、不能說的秘密、那些年、星空等53首經典電影歌曲做演出。

而電影部分則包括了悲情城市、陽光普照、海角七號、素還真、返校、盛夏光年咒、雙瞳、小城故事、聽見歌在唱、孤味、血觀音、大佛普拉斯、刻在你心底的名字、KANO、紅衣小女孩、父後七日、兒子的大玩偶、魔法阿媽、關於我和鬼變成家人的那件事、不能說的秘密、再見台北等100部經典電影剪輯成片播放。

許多導演也在對《影･響 台灣》表示認同，導演藍祖蔚表示，導演在作品中找點下音樂時，無非就是想替電影安上翅膀，以便飛得更高更遠，更鑽進人心，而《影･響 台灣》將電影與音樂密不可分的關係在草地音樂會上呈現，震撼人心。

陳其邁更稱「這是高雄市政府送給台灣電影的一封富有深深愛意的情書，讓每一位大人小孩都能來看台灣電影的發展步履。也希望連動歷史文化的命脈，打開台灣電影與時光寶盒。