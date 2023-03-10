近日牡丹鄉公所在旭海觀音鼻自然保留區外、也就是要進入阿塱壹古道的入口處旁，因整修道路引發爭議，該工程不僅鋪設水泥道路還築起75公分高的圍牆，環團與學者都怒批嚴重影響陸蟹生態，立委陳椒華與環團今召開記者會呼籲政府停止不當水泥化工程並要求提出改善對策。

阿塱壹古道施工前(陳椒華辦公室提供)

陳椒華表示，本案不合理的地方在於，工程並不只是原有的路面改善，有些路段是新設的路面，而且建築完全隔絕海岸林與海洋的水泥擋土牆。阿塱壹古道的生態吸引很多遊客前往參訪，環境生態就是地方財源，阻礙了環境生態棲地，就像是阻斷地方財源一樣。雖然本案暫時停工，但凸顯公共工程怠於執行生態檢核業務，地方政府在執行上有很大的落差，中央給補助經費應該掌握用途，並且經常舉辦教育活動，協助地方政府相關業務承辦人員有生態檢核的概念。

立委陳椒華與環團今召開記者會呼籲政府停止不當水泥化工程並要求提出改善對策。(陳椒華辦公室提供)

陸蟹專家劉烘昌表示，恆春半島擁有種類繁多的各種陸蟹，海岸地區的陸蟹必須前往海邊釋放幼體才能夠成功繁衍，而海岸地區的道路會對陸蟹造成路殺並阻礙其降海遷徙。他指出，目前設置的水泥道路之內陸側的連續光滑垂直水泥矮牆會嚴重影響陸蟹的降海遷徙，導致陸蟹的繁殖失敗或甚至死亡。

屏東環保聯盟律師張怡表示：依據「公共工程生態檢核注意事項」，中央經費超過50％之工程應進行生態檢核，這個案件經費全數來自原民會，就應該進行生態檢核。雖然生態檢核有例外規定，但必須是在「原構造物範圍內」，且經自評「確認無涉及生態環境保育議題」。這裡本來是泥土路，並無任何構造物，並且位於生態敏感區，有陸蟹等重大環境保育議題，依法應該進行生態檢核；但可惜原民會跟牡丹鄉公所均未依法進行，導致生態敏感區嚴重破壞，並可能因為過度開挖導致土石崩塌，甚至土石流的發生，實在非常不應該。

台灣公民參與協會理事長何宗勳理表示：阿塱壹古道是生態熱點，在環境運動史上有其重要的里程碑。而且依據文化資產保護法，「阿塱壹古道」劃設的「旭海觀音鼻保留區」，是保護等級最高的「保留區」，這數十年因為古道所帶來生態經濟，已經造福無數居民，見證「自然」是可以帶來財富。當地政府更應該以此為借鏡，城鄉規劃更應該朝向低開發、守護自然為優先，同時對所有可能造成環境破壞規劃與建設有所敏感。

何宗勳說，如今為了消化預算，破壞環境，悖離台灣生態價值的作為，同時對阻斷對豐富陸蟹生機，這是最壞的典範。希望縣府與鄉公所能尋求補救措施，來保護這裡擁有豐富陸蟹的生態環境。