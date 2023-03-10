新北市觀旅局結合城鄉局及萬里區公所，11日下午1時將在萬里大鵬足湯公園舉辦暖冬感溫祭系列活動之一的「足感溫」快閃闖關趣，現場不僅有闖關小遊戲與民眾同樂，闖關完成之後還可以拿到限量地瓜爆米花，藉此在闖關的時候可以了解萬里景點，也在微涼的春日體驗泡足湯的溫暖。

觀旅局表示，「足感溫」快閃闖關趣現場設立兩關小遊戲讓民眾闖關，第一關就是讓民眾現場進入泡腳池來體驗足湯，並且在自己的FB 或 IG 打卡地標：「大鵬足湯公園」及留言「一起泡足湯」即可完成闖關。

第二關為足球小遊戲，踢倒三個代表萬里的景點即可過關，讓民眾在玩遊戲的同時也可以了解到萬里有哪些豐富有趣的景點，完成所有關卡之後即可領取本次活動的禮品「地瓜爆米花」。

觀旅局說，大鵬足湯公園連接著「萬金自行車道」，車道的起點起於金山區的中角灣至終點萬里區的翡翠灣，全長約 15公里，鋪面為柏油、木棧道交錯而行，自行車道的路線沿著海岸及田園，途經磺清大橋、金山青年活動中心、水尾漁港等景點風光，騎累了可以就近泡溫泉，享受金山萬里的美湯、美景、美食，相當適合親子或情侶安排到此一遊。

觀旅局長楊宗珉表示，2020年8月所設立的「大鵬足湯公園」，為週遭居民及來往的旅客提供免費的溫泉泡腳池，採半戶外的空間設計，停車也非常方便，周邊還有涼亭、公廁、員潭溪景觀橋、自行車步道等，最方便的是有YouBike 2.0站點，最近的站點是野柳地質公園，西行可經員潭溪自行車道、萬金自行車跨橋連接至中山溫泉公園等多個景點及YouBike站點，歡迎大家多多來這裡感受泡腳「足感溫」帶來的暖心體驗。