竇智孔主持的八大《台灣第一等》將邁入第10年，推出10周年特別企劃，拜訪當年拍攝的台灣黑熊。近10年的時間過去，竇智孔看看這位老朋友有什麼改變，還徒手餵食，直誇牠可愛，卻在遇到無辜萌臉的水豚君時大舉白旗投降，竇智孔緊張表示：「我怕水豚君，牠就是一個比較大的老鼠啊。」迫不及待想逃離現場。

《台灣第一等》從2013年開播至今，製作近500集節目，內容包羅萬象，製作團隊上山下海走訪全台大小鄉鎮，介紹第一等的台灣獨特人、事、物，除了相繼入圍過金鐘獎「行腳節目」、「生活風格節目」獎項外，也讓先後擔任主持人的王少偉、竇智孔在《台灣第一等》節目中展現主持魅力，榮獲金鐘獎「最佳生活風格節目主持人獎」入圍肯定。

竇智孔餵黑熊吃紅蘿蔔。（八大提供）

10周年特別企劃安排竇智孔再訪全台第一隻經由人工繁殖，目前已移居壽山動物園的黑熊「平平」。拍攝當年正值活潑的青少年「平平」，如今已步入中壯年，經過漫長時間與環境變化後，也從幼時私人飼養時期的鐵籠屋舍，移居到寬敞的園區，並享有可恣意攀爬的專屬棲架，與客製化的健康糧食。

竇智孔把握能近距離接觸台灣黑熊的機會，在專業飼養員的引導下，勇敢面對看到食物就興奮站立的黑熊，順利將紅蘿蔔、梨子徒手放入牠的口中，成功解鎖餵食黑熊任務。