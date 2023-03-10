高雄25歲周姓男子日前開著賓士百萬轎車，違規停車遭巡邏員警開單取締，當員警輸入車牌時，發現賓士上懸掛是偽造車牌。員警詢問周男，他坦承車牌因先前超速遭吊扣，與女友異想天開在網路上找人偽造車牌。警方將周男帶回派出所偵辦，也通知女友到案說明，訊後2人依行使偽造特種文書罪嫌送辦。

偽造車牌遭員警拆下。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

8日下午3時許，新興分局前金分駐所員警巡邏行經前金區中正四路、瑞源路口時，發現一輛賓士CLA轎跑車違規併排停車，隨即上前開單取締，不久周男著急得從一間生活用品店走出，並跟員警表示「馬上開走」。

周男網路下單的偽造車牌。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

但此時員警輸入車牌號碼，發現車牌早已吊扣，隨即依《道路交通管理處罰條例》開單舉發，經詢問周男，周男坦承車是女友27歲張姓女子，因先前他高速行駛，超速違規遭吊扣牌照，但又想開車上路，才異想天開在網路上尋找客製車牌的網路賣家，請店家製作假車牌，僥倖開車出門認為沒有人會發現。

周男隨後帶回派出所偵辦，訊後依行使偽造特種文書罪，移送高雄地檢署偵辦，而張女後續也接到通知到案說明，她也坦承與周男一同在找網路找店家偽造車牌，後續也函送高雄地檢署接續偵辦。至於店家詳情，2人均表示當初未留下對話紀錄，找不到當初下單的店家了。

此外，周男除了吃上官司外，還須繳清使用偽造車牌、無車牌行駛道路、併排違規停車等違規，至少面臨9600元罰緩。