冬季連日無降雨，去年6月至今，新竹以南平均累積雨量少於2020年、2021年，玉山國家公園10日公布園區16座山屋水況，其中一半無儲水。馬博橫段、南二段及關山線之山屋路線嚴重缺水；八通關越嶺道東段路線僅瓦拉米、抱崖山屋儲水充沛；熱門的玉山群峰路線，排雲山莊水量已短缺，請入園山友做好登山用水計畫。

玉管處指出，根據中央氣象局統計資料，今年冬季新竹以南測站平均累積雨量為近60年來最少，新竹以南平均雨日史上第2少，2022年6月至今，新竹以南平均累積雨量少於2020、2021年，為近70年來第4少雨。玉山國家公園橫跨南投縣、嘉義縣、高雄市及花蓮縣，除花蓮縣以外，其餘3縣市均位於新竹以南，顯現園區受天候影響嚴重缺水。

玉山國家公園園區內16個山屋的水情，其中有一半都沒有水，顯示缺水情形嚴重。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉管處表示，八通關越嶺道東段之瓦拉米山屋、抱崖山屋蓄水桶儲水充沛，但大分山屋無儲水，需至大分吊橋下取溪水使用；馬博橫段、南二段及關山線之山屋，如馬博拉斯山屋、馬利加南前山屋、馬布谷山屋、白洋金礦山屋、中央金礦山屋、大水窟山屋、塔券谷山屋、轆轆谷山屋、拉庫音溪山屋及庫哈諾辛山屋等處蓄水桶均無儲水。

熱門的玉山群峰線，排雲山莊水量短缺，圓峰山屋蓄水桶己無儲水。玉管處呼籲，請入園山友做好登山用水計畫，確認各宿營點的緊急取水處，並酌量使用，避免遇到無水可用的險境。另外，因為天乾物燥，加上塔塔加山區松針堆積、松脂黏地，呼籲遊客炊煮時要特別小心。