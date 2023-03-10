央視軍事頻道9日報導「踐行強軍目標·我們這十年」系列節目，對人民海軍航母訓練和形成戰鬥力等方面進行了報導。報導指出，大陸國產航母下水、新型艦艇入列，一系列大國重器相繼亮相，這其中，中共海軍的三艘航空母艦無疑是最耀眼的明星。

報導稱，踐行強軍目標的這十年，大陸航母官兵以只爭朝夕、時不我待的緊迫感和使命感，砥礪奮進，捷報頻傳。站在新的起點，他們以更加豪邁的姿態放眼遼闊海疆，逐夢在新時代的深藍航跡上。

據報導，去年山東艦通過層層考驗，如期完成既定作戰能力目標，取得了戰備訓練的通行證。山東艦操舵班班長梁華棟接受採訪時表示，「我們僅僅用了幾年時間，就完成了航母的整備週期和訓練週期。在不久的將來，我們將與遼寧艦編隊共赴遠海深藍。」

山東艦是中國自主設計、自主配套、自主建造的首艘航母，於2019年12月交接入列。據央視新聞去年9月報導，山東艦入列不到三年，先後完成跨區機動、編隊戰術等訓練任務。