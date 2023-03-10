近來美國發布的就業與通膨數據意外炙熱，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本周在國會備詢時發出的鷹派訊息，使美國央行利率最終可能升至6%的預期急速升溫。

鮑爾在國會備詢時表示，近來的數據相當強勁，如果未來的信息「整體」顯示需要採取更強硬的措施來抑制上漲的價格，那麼聯準會已準備好加大升息步伐。他甚至表明升息幅度可能需要大於決策官員們本來想要一直採用下去的25個基點。

TraderX市場分析師Michael Brown日前表示，鮑爾的談話「意外強硬」，基於現在可能升息50個基點，如果周五公布的2月非農就業數據意外強勁，有可能觸發「最終利率升至6%的呼聲」，這可比聯準會官員去年12月的預測高出近一整個百分點。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）固定收益部門投資長Rick Rieder則在鮑爾首日備詢後表示，為了對抗通膨，聯準會可能將其基準利率調升至6%，且維持這樣高利率的時間將延長。

目前聯準會的政策利率升至介於4.50%～4.75%。根據去年12月發布的點陣圖，央行決策官員們預期該基準利率將升至約5.1%到頂。

對聯準會利率將在何處到頂的預期已經飆升，目前市場預期美國央行利率在9月升至5.5%～5.75%到頂，而根據芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch數據，聯準會利率在9月升至6%到頂的可能性逼近50%。

國際權威評級機關S&P Global Ratings首席新興市場經濟學家Satyam Panday表示，在全球GDP成長環境轉弱之際，為了抑制一直遠遠超出目標的通膨，聯邦基金利率可能在短期內升至6%，這種「組合」通常對新興市場有百害而無一利。

瑞銀策略師Manik Narain出具報告指出，聯準會朝6%收緊政策，將考驗新興市場資產的「忍痛力」，他並表示，如果聯準會將利率調升至6%，印度盧比、人民幣，以及菲律賓和智利披索可能貶值多達5%。

巴克萊最近出具分析指出，聯準會升息50個基點將加劇利率的波動性，最初可能讓利率變得更不穩定，因為它通常伴隨著新興市場的匯率貶值，結果可能導致新興市場的利率進一步走高。

摩根大通分析師表示，聯準會升息50個基點，將成為有利於美元大幅走強的轉折點。

Ninety One多資產策略師Sahil Mahtani則警告，一旦利率急速升高，前趨市場（Frontier Market）將首當其衝。

Tellimer分析師表示，那些規模較小、風險較高的新興市場數量仍然保持在30個國家左右。最近市場反彈並未帶來任何緩解，這些國家，包括肯亞、埃及和巴基斯坦等，基本上都被資本市場拒於門外。

至於那些規模比較大一些的開發中經濟體，其固定收益市場也將備受壓力。瑞銀表示，如果聯準會升息到6%，再加上通膨仍然過熱，則智利、印度、波蘭、捷克和匈牙利的短期利率將最為脆弱。

不過，投資人、尤其是股票投資人，可能看到中國重啟經濟在一定程度上抵消美國迫在眉睫的經濟衰退，以及聯準會利率以往會對新興市場造成的衝擊。

中國在MSCI新興市場指數占比達到近三分之一，在固定收益強勢貨幣指數占比達到近5%，可望為資產投資帶來支撐。瑞銀表示，在聯準會聯邦基金利率升至6%的情況下，中國股票或可成為投資人的避風港。