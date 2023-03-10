民眾到動物園參觀總喜歡欣賞馬來貘的萌樣，但常分不清室外活動場的是哪隻，台北市立動物園表示，園內目前照養馬來貘的地方包括保育研究中心、熱帶雨林區以及熱帶雨林室外區這3處，其中，熱帶雨林區由「貘芳」、「貘豆」母子輪流亮相；「貘花豆」則會在熱帶雨林室外區活動，歡迎民眾來觀察。

不對外開放的保育研究中心裡，有來自新加坡動物園的「Putri」、和園內繁殖的「貘樹」一起生活。圖為「貘樹」。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

園方表示，馬來貘在野外屬瀕臨滅絕的物種，為推展域外保育計畫，15年前透過「貘卡」和「馬雅」夫妻，成功在園內建立小家族，隨著時間飛逝，第二代馬來貘「貘莉」、「貘芳」、「貘樹」也到適婚年齡。

園方也說，為了幫助配對，先後從捷克布拉格動物園和新加坡動物園引進「貘克」及「Putri」，「貘克」成功與「貘芳」、「貘莉」配對產下第三代馬來貘「貘豆」和「貘花豆」。

園方會依族群管理計畫來調度園內動物，利用有限空間及資源，在引進「貘克」和「Putri」兩隻馬來貘後，就積極讓兩隻外來個體與園內的馬來貘配對，也調整每隻馬來貘生活的地方。

園方表示，園內目前照養馬來貘的地方有3處，包括保育研究中心、熱帶雨林區以及熱帶雨林室外區，不對外開放的保育研究中心裡有來自新加坡動物園的「Putri」、和園內繁殖的「貘樹」一起生活。

園方說明，在熱帶雨林區則是「貘芳」、「貘豆」母子輪流到戶外場活動；捷克布拉格動物園引進的「貘克」已經和「貘莉」成功配對，目前在熱帶雨林室外區和「貘花豆」輪流使用戶外活動場。

2021年8月10日出生的「貘花豆」，如今已長成小淑女，園方表示，前陣子還在獨立訓練時，有許多民眾注意到「貘花豆」背上有非常明顯的傷痕，其實是牠在抓癢時不小心刮破皮，目前醫療團隊正在持續觀察和治療當中。