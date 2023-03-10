澎湃新聞報導，上海市消保委10日透露，長三角消保委聯盟將開放投訴平台，推進快速回應和解先行激勵機制。

長三角四地消保委都有消費投訴的處理平台，並形成了一整套企業協同工作機制。經過多年反覆運算、升級、完善，四地消保委的投訴處理平台因公信力高、操作便捷、介面開放等特點，得到了廣大消費者的肯定與信賴，因此消費者對於企業的相關服務需求也會大量的通過這些平台實現。四地消保委投訴處理平台的受理量每年都大幅度增長。以2022年為例，受理量達到68.48萬件，同比上升28.7％。

當前，消費市場正在快速恢復增長，消費領域的企業特別是中小微企業全力投入產品開發和業務拓展，但很多企業都碰到一個共同問題，線上服務遇到較大的成本壓力與挑戰。比如，線上入口的建設、客服團隊的培育以及相關系統的開發，而企業對消費者需求的回應度又直接關乎消費者的體驗，決定著品牌與產品的競爭力。

為進一步打造「滿意消費長三角」，長三角消保委聯盟（長三角四地消保委）決定推進消費爭議快速響應先行和解激勵機制，將四地消保委的投訴處理平台向更多的消費領域企業特別是中小微企業開放接入，使消費者與企業在發生消費爭議後的第一時間內自主協商達成和解，既有效降低企業成本，為消費者提供更便捷的服務。

同時，長三角消保委聯盟推動企業落實主體責任，建立更便捷的訴求通道和專門的處理團隊，鼓勵企業推出「72小時內解決」等特色服務措施，形成與之相配套的快速回應機制。加強投訴資訊的互聯互通，推進聯合調查、調解，探索實行維權資訊聯合發布機制，加強對長三角地區消費者集中投訴、共性問題的研究。

此外，四地消保委共同探索建立投訴預警、監督等機制，對於投訴中發現的不誠信企業行為，通過約談調查、披露曝光、失信「黑名單」、投訴資訊公示等措施，引導企業誠信自律經營。