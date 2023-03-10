海軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬龍泉新兵訓練中心第二營，日前遺失動員槍支45手槍，知情人士指出，這把槍屬動員槍枝，過去就被亂放在倉庫房內，外傳去年5月被發現遺失，營長要求幹部去購買收存遊戲用的玩具槍「貍貓換太子」，不過事後進行械彈清點檢查時，相關執行人員就發現槍身似乎有異，但大家均視而不見，直到日前一位退伍後勤官爆料營長硬逼作假，整件事才浮出檯面。

根據內部清查，實際上遺失的該把45手槍，屬於淘汰的動員槍枝，但陸戰隊並未予以妥適保管，反而隨意放置在老舊庫房內。不過槍身和槍機是分開存放，因此僅有槍身遺失，即使流入市面，還必須找到符合的槍機才能使用。

日前有一名剛退伍的後勤官對外爆料，去年5月陸戰隊進行教召動員時，前營長發現槍枝遺失，於是要求下屬外出購置一把模型槍回來，同時拆解後分開儲存到軍械庫中。

離譜的是，在去年5月教召進行械彈清點時，幹部就發現該把45手槍槍身「怪怪的」，但是大家面面相覷下，選擇「當成沒看見」，就此蒙混過關。

事後又去年7月以及今年1月，營長近交接時，雖然仍發現槍身有異，不過相關主官仍選擇不往上報，因此錯失良機。

但該位後勤官疑似因為被長官要求做假帳，身心承受巨大壓力而必須就醫，事後自動請調單位。日前退伍後選擇出面揭發這起軍中陋習。

海軍內部表示，整件過程與該位後勤官所述八九不離十，但有一點並未如實呈現。也就是這些動員槍枝在保存時，槍身和槍機都是分開存放，因此該把槍僅有槍身遺失，即使流入市面，還必須找到符合的槍機才能使用。由於是老式手槍，要找到槍機相當困難。

目前陸戰隊已將全案交由憲兵隊調查，也不排除是有過去服役的官兵，將槍身帶回家作紀念，憲兵隊正積極約談相關經手的軍士官釐清當中。