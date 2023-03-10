拓凱10日股價下跌4.0元而以235.5元開出，隨後賣壓湧現，開盤短短18分鐘，就殺到跌停216.0元。

拓凱去年合併營收109.65億元、改寫史上新高，營業毛利38.82億元、營業利益25.41億元、稅前淨利31.61億元、本期淨利24.22億元、淨利歸屬母公司22.60億元、EPS攀升至24.89元。董事會決議每股配發現金股利11元，送5月31日股東會討論定案。

拓凱表示，拓凱去年營收及獲利均雙創歷史新高，去年合併營收109.65億元，年成長26.26％，主因自行車、安全帽、球拍等運動休閒產品、航空及其他手機應用產品在疫情逐漸解封後市場及客戶需求大增而受惠，營收規模擴大，加上精實生產的成效，產品本業毛利率有效提高，是去年EPS24.89元，年成長2.72倍。

拓凱今年前二月自行車零件及球拍接單及出貨增長，2月合併營收8.10億元，年成長37.97％；前二月合併營收18.52億元、年增幅33.59％。

拓凱指出，拓凱投資1億美元以上，興建中科后里新廠及廈門后溪二期新建廠房，去年12月23日舉行上梁與封頂儀式，預計今年下半年土建工程陸續完工，明年可望投產貢獻產值，越南新廠完工，今年第一季正式量產。

拓凱表示，拓凱對今年第一季接單及出貨樂觀，1、2月營收年增均超過三成以上。拓凱對今年全球經濟及市場需求相對保守，拓凱今年經營也採取保守穩健政策因應。球拍因Padel新產品投產帶動及航空產業從谷地翻升，將是帶動今年相對樂觀的產品項目。