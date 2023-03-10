桃園市觀音區一名49歲黃姓男子，昨晚到朋友家觀看世界棒球經典賽，與友人小酌2杯高粱酒，帶著愉快的心情騎車返家，卻在回家途中遇上警方臨檢，當場被測出酒測值達0.48毫克，警詢後依公共危險罪送辦，讓黃男直呼倒楣。

大園警分局表示，觀音分駐所於9日深夜11時許，在成功路一段與保障路口執行擴大臨檢暨掃蕩幫派組合勤務時，發現一輛機車緩慢接近路檢點，卻在距離約150公尺處停下，疑似想規避臨檢，形跡相當可疑，員警見狀立即上前，示意駕駛接受盤查。

員警靠近後便聞到男子上散發濃濃酒味，男子自知法網難逃，便向警方坦承，他剛到朋友家裡看日本對上大陸的棒球賽，觀賽過程中一時興起喝了2杯高粱酒，但認為自己還很清醒，才會決定騎車回家。

警方隨即對男子實施酒測，酒測值達0.48毫克，已觸犯公共危險罪，員警當場將男子逮捕帶回派出所，詢後依法移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，喝酒後應以指定駕駛、代駕、計程車等方式安全返家，切勿酒駕以免害人害己，造成終身遺憾。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！