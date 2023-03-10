高雄市長陳其邁率團訪日，他9日帶著「高雄熊」前往熊本熊廣場提前為「熊本熊」慶生，並參訪熊本縣「營業部長兼幸福部長」的「熊本熊」部長辦公室和紀念品商店，雙方也將進一步洽談推出高雄熊與熊本熊「雙熊聯名」的相關活動與商品。

陳其邁9日帶著高雄熊並以高雄觀光大使、「高雄熊上司」的身分提前為3月12日生日的熊本熊慶生，不僅帶來雙熊圖案的手繪生日賀卡和滿滿的高雄熊文創商品作為禮物，更祝福「高雄熊」與「熊本熊」友誼長存。

陳其邁表示，在熊本到處都有滿滿的熊本熊IP，而熊本熊廣場不僅有琳琅滿目的紀念商品，熊本熊部長辦公室內也張貼日本各大名人的簽名，此外，日本知名車商本田（Honda）也特別為熊本熊量身打造越野摩托車，相當吸睛，這也讓身為重機迷的陳其邁馬上被圈粉。

陳其邁笑稱，回國後也會開會認真評估、面試「高雄熊」是否可成為部長，同時還要安排空間展售高雄熊相關商品，讓「高雄熊」成為高雄觀光代言人，產官合作一起拚高雄城市行銷、拚國際觀光、拚經濟。

觀光局長高閔琳說明，熊本縣吉祥物「熊本熊」可愛的形象吸引世界各地遊客造訪熊本，並讓熊本熊廣場成為日本人氣觀光勝地之一，其周邊商品多年來銷售額累計已超過1兆日圓，高雄可吸取熊本經驗，進一步培育「高雄熊」成為高雄觀光大使，創造產值豐富的高雄IP萌經濟。

為了讓雙方在觀光交流上有更大的突破，高閔琳指出，未來將進一步和熊本縣洽談推出高雄熊與熊本熊「雙熊聯名」的相關活動與商品，讓高雄市與熊本縣攜手推進台日友誼與國際觀光。