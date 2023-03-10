慢性腎臟病友小心吃出一身病！亞大附醫營養師張碧涵表示，腎友要避免攝取鈉、磷、鉀，並採用低蛋白飲食，她並提醒病友，千萬不要誤入陷阱，不少病友為減鈉，特別購買「低鈉鹽」、「低鈉醬油」調味品，其實，這些產品的「鉀」離子很高，建議選用一般的鹽及醬油即可，但仍須注意攝取量，一天的鹽量不超過6公克。

台灣洗腎率高居不下，腎臟病友要如何吃出健康？衛福部國民健康署在「慢性腎臟病管理手冊」中建議遵守「三多、三少、四不、一沒有」原則，飲食要多纖維、多蔬菜、多喝水；少鹽、少油、少糖；不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥；沒有鮪魚肚等。

張碧涵強調，腎臟病友在飲食主要就是要避免鈉、磷、鉀及採低蛋白飲食。所以，要避免吃芝麻、綠豆、紅豆、腰果、杏仁、乳製品等食品，此外，時下流行的糙米、紫米也要減少，因為此類食物的磷含量都比較高，容易影響腎臟代謝。病友食物中攝取過多蛋白質，有可能會使體內產生過量含氮廢物，增加腎臟負擔。

「不得不提醒重要陷阱！」張碧涵指出，不少病友為減少鈉的攝入，特別購買「低鈉鹽」、「低鈉醬油」烹調使用，其實，相關產品的「鉀」離子都很高。她建議選用一般的鹽和醬油即可，但須注意攝取量，一天不超過6克鹽，即為鈉不超過2400mg。

此外，張碧涵建議，腎臟病友要選用好的蛋白質飲食（高生物價蛋白質），包括雞肉、魚肉、豆類、雞蛋及瘦肉等；並提醒素食民眾，盡量不要吃素料加工食品，可多吃豆腐、腐皮、毛豆等攝取蛋白質。

至於「三高」慢性病民眾要如何吃出健康？「多吃農場出來的，不是工廠生產的食物」張碧涵建議，高血壓、高血脂、高血糖等患者，飲食要多吃「原型態食物」。

張碧涵表示，「三高」患者在「澱粉食物」類，要多選用未精緻的全榖雜糧類，例如糙米、燕麥、紫米等。

「吃蔬菜水果類，顏色越多種越好」張碧涵說，除了各顏色蔬果含有不同營養外，還要兼顧「量」，一般健康衛教常常倡導「天天五蔬果」，指的就是一天三餐，各至少吃一盤或一整碗的蔬菜，另再加上兩份水果，份量約為一個拳頭大小。

想要控制脂肪量不應完全不吃油脂，吃對好的油脂才是正確之道。張碧涵指出，好的油脂在植物性油脂中，包括富含不飽和脂肪酸的橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果等，而鯖魚、秋刀魚、鮭魚中富含omega-3脂肪酸，也是好的油脂來源；建議少吃高脂的三層肉及五花肉等。