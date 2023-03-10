「永遠的小倩」王祖賢雖然息影19年，但獨特的氣質與美貌令人難忘，許多粉絲仍好奇她的生活。昨（9日）王祖賢難得在社群平台PO新照，引起網友朝聖。

王祖賢上次更新動態已是大年初一，事隔2個月，王祖賢9日於「王祖賢吧」PO全身照，並寫道：「今天陽光明媚，出來曬曬，準備迎接春神，阿彌陀佛。」照片中，王祖賢留著一頭黑色秀髮，身穿淺色外套和黑色寬鬆長褲，搭配一雙運動鞋，坐在公園裡的石台上；當日天氣非常好，藍天白雲相間，王祖賢戴著一副墨鏡，與懷中的愛犬沐浴在暖陽下，看起來相當愜意。

56歲王祖賢外型保養得宜。（圖／王祖賢吧）

56歲王祖賢外型保養得宜。（圖／王祖賢吧）

網友看了紛紛留言：「姐姐好想你啊」、「依舊那麼美」、「好久沒見你了，一激動手機都砸臉上了」、「藍天、白雲、青草、美人，一切都那麼美！」、「怦然心動」，還有不少網友希望能被王祖賢「翻牌」；對此，王祖賢用表情貼圖回應一部分的要求，相當親民。

王祖賢曾和齊秦有段轟轟烈烈的17年情，更和已婚富商林建岳傳緋聞，但都不了了之；後來她決定全面引退，飛到加拿大隱居，2016年父親王耀煌病逝，王祖賢回到台灣出席告別式，當時傳言她在加拿大有新男友，王祖賢低調否認，僅說：「一切空白，我的感情生前都了了，以後也是空白。」同時感謝外界不曾忘記她，但沒復出的打算。