2024總統民調出爐！國民黨「這組合」竟吊車尾 趙少康：侯友宜你還在等什麼？

南投立委補選之後，中廣蓋洛普在本月7日至9日針對2024總統大選進行民調，得到國民黨下滑的趨勢，另針對新北市長侯友宜是否要盡早宣布參選，該民調也設計題目，得到結果是超過5成的人希望他快點表態。對此，中廣董事長趙少康也急了，直問侯友宜到底在等什麼？

對於「支持侯市長盡早宣布參選」的題目，受訪者中表示「非常同意」的占12.91%、「同意」的占40.33%、「不同意」的占18.01%、「非常不同意」的2.46%、「不知道／拒答」的為26.29%。也就是說，希望侯友宜盡早表態的民眾已經高達53.24%，抱持負面態度的僅有20.47%。

趙少康表示，看到這個結果有一點驚訝，因為此民調是南投補選之後第一個出現的民調，顯然南投補選對2024選情有影響，同時也證明台灣選民會受到短期事件影響，是非常淺碟的。

趙少康還分析，民進黨主席賴清德現在是黨內最強，其他候選人基本上已經沒有競爭力了，且支持度一直往上走；侯友宜有高峰往下的趨勢，若繼續不表態，還會往下走，現在希望侯表態的民眾高達53.24%，不同意只有20%，「侯友宜你到底還在等什麼？」另還有人說侯可以等到7、8月在表態參選也沒問題，趙少康怒批，這是外行人說外行話。

中廣蓋洛普2024總統選舉及相關政治民意民調，調查對象是台灣地區22縣市20歲以上具有投票資格的選民，抽樣方法是以分層比例隨機抽樣法，電訪成功率58.96%，樣本的加權針對有效樣本性別、年齡、戶籍地進行加權，有效的樣本是1076，抽樣誤差為正負2.99%，調查時間2023年3月7日到3月9日。