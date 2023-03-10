美時表示，2022年淨利潤達30.21億元，較2021年的14.03億元，增加2倍以上。高毛利的外銷癌症用藥、以及亞洲區品牌藥的貢獻，創造穩定的現金流，2022年的毛利率達到53%，營益率更達28%，分別較2021年大幅提升8個及10個百分點。

美時在台灣、韓國和泰國均設定了重點治療領域，例如台灣的骨質疏鬆症、肺癌、帕金森氏症、戒癮藥品及藥局通路；韓國的減重、帕金森氏症、腎臟病以及泰國的骨質疏鬆症等科別。為加速美時的轉型，2022公司收購了多個品牌，例如CialisR和Alimta。得力於策略轉型成功，美時的亞洲市場營收與去年相比成長了5.6％

重磅產品血癌藥Lenalidomide，已順利在美國、歐洲及巴西等地上市，拉丁美洲也完成前列腺癌症用藥Enzalutamide上市。

美時表示，去年研發團隊完成了6份藥證申請，完成了有史以來第一份(NCE-1)/(FTF)的提交，在美國獲得了Midostaurin(RydaptR的學名藥)簡易新藥上市程序(ANDA)核准；另外，還獲得了Nintedanib(OfevR的學名藥)美國FDA的暫時審查核可。