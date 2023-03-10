女星唐玲2019年罹患胃癌，經化療及切胃手術，原以為抗癌成功，豈料去年發現癌細胞轉移至卵巢，只好摘子宮和卵巢保命。她日前在臉書反省，寫下可能得癌症的原因，自責「沒有真正好好愛過自己」。醫師則列出胃癌的7大危險因子，並點名胃食道逆流患者，若長期服用強效制酸劑，胃癌風險將增加2倍。

唐玲日前在臉書發文寫下：「在外奮鬥這麼多年啊，其實幾乎早餐都沒有吃過，一日三餐沒有規律過，經常吃一些外賣，然後還有一些垃圾食品。」認為這些可能是她得胃癌的原因。

根據《健康2.0》報導，義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫指出，胃癌的主要危險因子為幽門桿菌感染、胃癌家族史，嗜吃醃漬、燒烤及高鹽食物；另外，吸菸、飲酒的人也是胃癌高危險群。

王文倫提到，不吃早餐或三餐不規律，與胃癌之沒有直接關係。不過，臨床上，不吃早餐或三餐不規律的人，容易胃酸分泌過多，造成胃食道逆流；胃食道逆流患者若長期服用強效制酸劑，胃癌風險將增加2倍。