礁溪老爺酒店昨日(3月9日)晚間7點多於地下室餐廳廚房冒出濃煙事件，礁溪老爺酒店今日發出聲明，表示當晚值班主管發現後，第一時間啟用滅火器滅火未果，即刻通報消防局，同時啟動消防疏散機制流程，包含廣播、警鈴與灑水系統等皆同時作業，並即刻將438位住宿貴賓、30位用餐貴賓與98位飯店同仁安全撤離至空曠區域，確保無人受困或傷亡。

火勢由消防局救援後40分鐘內獲得控制，所有人員皆安全無虞，初步了解有兩位貴賓與一位同仁遭煙嗆送醫，為確保人員安全，皆由飯店主管全程陪同至礁溪杏和醫院就診並支付醫藥費，事件發生原因有待消防局進一步調查釐清，礁溪老爺將全力配合作業並負起全責。

礁溪老爺第一時間確保人員皆安全疏散後，即刻啟動關懷機制如下：

1. 當天住宿貴賓：全額退費，並由礁溪老爺付費安排至礁溪鄰近酒店住宿，同時每房補償6000元慰問金。

2. 當天用餐貴賓：全額退費，同時每人提供1200元慰問金。

3. 已預訂未入住貴賓：3月10日至3月12日三天已預訂礁溪老爺之貴賓，提供免費取消或延後作業。

礁溪老爺每半年皆配合消防局進行安全檢查，前次檢查為今年2月16日至18日，廚房排煙管每年檢查一次、排油煙罩半年檢查一次，今年度已安排於三月底再次進行排油煙管檢查，以最嚴謹的規格確保符合規範與渡假貴賓人身安全，此事件發生時，消防廣播、警鈴與灑水系統皆即刻啟動，以人員安全為第一要務，同步由飯店主管與同仁協助疏散各樓層住宿貴賓與用餐貴賓，後續再配合消防單位逐樓層查看，確保沒有任何人員滯留飯店內，目前尚須配合消防調查釐清原因。

為確保消費者權益，礁溪老爺酒店即日起3月10日至3月12日三天將暫時停止營業，並提供已預訂貴賓免費取消或延後，待鑑定報告確認後，礁溪老爺會以最嚴謹與負責的態度進行消費者慰問與補償，再次感謝各界關心。