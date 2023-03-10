新北市教育局去年向教育部爭取經費補助學校整建運動操場及周邊設施，共74校獲補助、總經費5億8198萬餘元，已全數如期如質完工。

教育局長張明文指出，新北市學校數多、運動場地整修需求量大，每年皆定期盤點各校修繕需求，這次74校獲中央補助整建運動操場及周邊設施，工程期間雖遇缺工、缺料及北部冬雨不斷等困難，仍堅守嚴格控管施作品質，並全數於期限內完成，實歸功於學校及廠商人員的辛勞與通力合作。

白雲國小全新「彩虹跑道」色彩繽紛更顯校園活力與朝氣，6色跑道設計象徵該校多元課程規畫，期許學生未來發展如同彩虹鮮豔奪目。白雲國小蔡煥允同學表示，現在每天最期待下課和同學一起到操場運動，跑跳玩耍時，不會再被坑洞絆倒，下雨過後，也不會再有一塊一塊的積水了，操場像是出現彩虹一樣，非常漂亮。

莒光國小在這次操場整建，特別採用紅、藍、綠三色，除了傳達學校的理念意象，營造充滿活力且追求美善的健康學習樂園，以顏色區分跑道，也讓體育教學更為便利。

教育局另補充，新北市除爭取中央經費以外，去年亦投入1億545萬元改善學校各項運動場地及設施，並已於112年度成功爭取中央補助5校運動操場整修。