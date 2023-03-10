有183公分高挑身材和帥氣臉蛋的男星蔣智豪2021年曾參加選秀節目《青春有你3》，去年8月他在微博發文替重慶加油後就神隱了7個月，今(10日)稍早他久違發文竟自曝消失的這段期間是因為罹患肺癌末期，而他母親6年前也因此並離開人世，讓他非常難過崩潰說：「我不抽菸，但是卻在26歲的年紀要去和它抗爭，我真的很辛苦」。

蔣智豪（Ian）和羅一舟、陳建宇、孔祥池等人3年前以「耀客新生」名義登上《青春有你3》的舞台，與周揚青的前緋聞男友段星星曾在同一個節目現身，但最終由羅一舟、唐九洲、連淮偉、劉冠佑、鄧孝慈、孫瀅皓、劉雋、段星星、孫亦航勝出，組成團體「IXFORM」出道。

蔣志豪曬自己治療肺癌末期過程。（圖／翻攝自蔣智豪Ian微博）

蔣智豪今上午發文，分享自己沒發文的時間並不是閒閒沒事做，而是努力跟病魔對抗，他的母親6年前因肺癌病逝，沒想到這麼快輪到他，且蔣志豪如今已經是肺癌末期，他無奈說自己沒有不良習慣，更不會抽菸，沒想到還是罹癌，為此一度意志消沉，甚至想要輕生，幸好是親友把他從憂鬱的漩渦拉出，才讓他沒做傻事。

蔣志豪發文。（圖／翻攝自蔣智豪Ian微博）

最後，蔣志豪表示，希望自己有足夠的勇氣面對生命剩下的時間，並好好跟身邊的人道別，他還是會努力生活，但是之後會把時間都留給家人朋友，也以此文向粉絲朋友分享近況，「希望大家都健健康康，願天下無癌」，見此，網友都紛紛為他打氣：「加油！不要放棄，我爺爺肺癌已經十多年了現在身體比我奶奶還好些，你還年輕，會有希望的，積極治療不要放棄！」、「盡可能的，過好未來每一天」、「小豪加油！不要放棄相信會有奇蹟！」、「你配合醫生的治療，或者可以轉到北京的專科醫院治療。你那麼年輕，不要放棄呀！」。

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