礁溪老爺酒店昨晚發生火警，有438名住客安排到其他飯店，業者今天（10日）中午發布聲明，當天住客除了全額退費，每房補償6000元慰問金，用餐民眾全額退費，每人提供1200元慰問金。

礁溪老爺酒店聲明表示，昨晚間7點多於地下室餐廳廚房冒出濃煙事件，值班主管發現後，第一時間啟用滅火器滅火未果，即刻通報消防局，同時啟動消防疏散機制流程，包含廣播、警鈴與灑水系統等皆同時作業。

438位住宿貴賓、30位用餐貴賓與98位飯店同仁安全撤離至空曠區域，確保無人受困或傷亡。火勢由消防局救援後40分鐘內獲得控制，所有人員皆安全無虞，初步了解有2位貴賓與1位同仁遭煙嗆送醫，為確保人員安全，皆由飯店主管全

程陪同至礁溪杏和醫院就診並支付醫藥費，事件發生原因有待消防局進一步調查釐清，礁溪老爺將全力配合作業並負起全責。

礁溪老爺酒店聲明指出，第一時間確保人員皆安全疏散後，即刻啟動關懷機制，當天住宿貴賓全額退費，並由礁溪老爺付費安排至礁溪鄰近酒店住宿，同時每房補償6000元慰問金。

當天用餐貴賓全額退費，同時每人提供1200元慰問金，3月10日至3月12日三天已預訂礁溪老爺的貴賓，提供免費取消或延後作業。

聲明指出，礁溪老爺每半年皆配合消防局進行安全檢查，前次檢查為今年2月16日至18日，廚房排煙管每年檢查一次、排油煙罩半年檢查一次，今年度已安排於3月底再次進行排油煙管檢查，

業者強調，是以最嚴謹的規格確保符合規範與渡假貴賓人身安全，此事件發生時，消防廣播、警鈴與灑水系統皆即刻啟動，以人員安全為第一要務，同步由飯店主管與同仁協助疏散各樓層住宿貴賓與用餐貴賓，後續再配合消防單位逐樓層查看，確保沒有任何人員滯留飯店內，目前尚須配合消防調查釐清原因，為確保消費者權益，即日起3月10日至3月12日3天將暫時停止營業，並提供已預訂貴賓免費取消或延後，待鑑定報告確認後，礁溪老爺會以最嚴謹與負責的態度進行消費者慰問與補償，再次感謝各界關心。