吳姓男子不滿讀高一的兒子連續翹課100多節，叛逆不受管教還出手打他，氣到直接揮拳朝兒子臉上、頭部毆打，被打成豬頭的兒子立刻報警。一審法官認為吳男管教不當，依傷害罪判3月。吳男不服上訴，請求法官給他機會修復與兒子的關係，也拿出和解證明，但高雄地院改判吳男拘役55天、不得易科罰金定讞，吳男仍需入獄。

2021年吳男發現兒子曠課多達100多節，接到學校通知後他氣到失去理智，與兒子發生爭執，阿嬤得知也怒斥吳男兒子不是。沒想到吳男兒子還理直氣壯，回嘴辱罵吳男和阿嬤，嫌他們囉嗦，吳男見兒子態度不佳，失去理智、直接揮拳朝兒子臉部、頭部攻擊，兒子被打到右前額、兩耳大面積擦挫傷，氣得當場報警。

一審時，吳男坦承犯行，但父子之間仍有芥蒂，法官認為吳男未能以理性方式溝通，用暴力的方式解決問題，實有不該，考量吳男兒子受傷的程處，判無男3月。

吳男不服上訴，向法官求情，強調兒子當時辱罵自己母親，才會失去理智，何況兒子還動手打他，他才氣得出手教訓兒子，真的是「人父難為」。

法官審酌吳男父子已於2022年12月和解，兒子也替爸爸求情、請求法官從輕量刑，最後改判吳男拘役55天定讞。