基隆捷運地方經費分擔議題持續延燒，新北市長侯友宜今天表示，現在中央跟雙北、基隆不斷溝通，經費分攤上也許大家有不一樣意見，相信中央一定會聽進地方聲音，他認為要彼此互相體諒，尤其地方政府各個狀況不太一樣，要體諒他在財源困難度上，中央能否給予更多寬容，一起齊心齊力讓基隆捷運趕快核定。
至於基隆捷運是否影響到汐東線，侯友宜表示，汐東線核定會照期程全力以赴，基隆捷運是在後面進行。
基隆捷運地方經費分擔議題持續延燒，新北市長侯友宜今天表示，現在中央跟雙北、基隆不斷溝通，經費分攤上也許大家有不一樣意見，相信中央一定會聽進地方聲音，他認為要彼此互相體諒，尤其地方政府各個狀況不太一樣，要體諒他在財源困難度上，中央能否給予更多寬容，一起齊心齊力讓基隆捷運趕快核定。
至於基隆捷運是否影響到汐東線，侯友宜表示，汐東線核定會照期程全力以赴，基隆捷運是在後面進行。
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