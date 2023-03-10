香港女星葉璇於香港參選國際華裔小姐，榮獲冠軍及「最具古典美態獎」得殊榮，更獲封「古典美人」，不過她近期開直播時，不但以素顏零濾鏡現身，更穿著肉色發熱衣露出腰間贅肉，遭虧女神變大媽，如今她在微博上釋出新拍攝的短片，簡單俐落的打扮加上淡妝，讓她重回顏質巔峰。

葉璇近期開直播經常以素顏出鏡，且皮膚鬆弛、眼袋明顯狀態明顯大不如前，更曾在鏡頭前將手伸入褲中抓癢，之後沒洗手拿起一旁的榴槤吃了起來，讓許多粉絲直呼崩壞；不過，日前她在微博上傳一則兩分鐘多的短片，可見她綁著俐落的包子頭，身穿淺杏色大衣內搭深咖啡色高領，配上乾淨簡單的淡妝，仙氣十足的模樣讓網友眼睛為之一亮。

葉璇在新短片中打扮俐落化上淡妝。（圖／擷取自葉璇微博）

事實上，葉璇出生於美國，父親為美國房地產商人葉朝陽，據傳身家多達50億，1999年葉璇因參選國際華裔小姐奪冠並出道，並演出《再生緣》、《雲海玉弓緣》、《封神榜》等古裝劇打開知名度，氣質出眾的她曾與霍建華、李東學等人傳過緋聞。

然而，被封為「誠實姐」的葉璇，多年前她與男友「小默先生」交往時，不僅大方認愛還曬出對話截圖放閃，因此被發現她幫男友取的暱稱「最心愛的雞雞很大的寶寶」一度登上熱搜，但2019年分手，2021年與在南京師範大學擔任教授的男友結婚領證。