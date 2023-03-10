據DT財經報導，實體音樂演出，終於開始「報復性」復甦了。頭部歌手率先官宣巡演計畫。李榮浩、周杰倫、薛之謙先後開票，五月天把巡演命名為「好想好想見到你」，把重歸演唱會的渴望展現得淋灕盡致。歌迷也對實體音樂演出充滿期待，不是在搶票，就是蹲最新消息。

對於已經開票的歌手，他們高喊「過年啦過年啦」；還沒公佈計畫的，他們就去微博評論區喊話「快巡演吧，別逼我求你」，「我也好想去體育館感受一下啊」。

DT財經以演唱會為例，用數據看了看目前實體演唱會復甦的情況：觀眾最期待誰的演唱會？今年演唱會的門票價格如何？目前哪些城市能看到最多演唱會？

哪些歌手的演唱會最受期待？

根據果集·千瓜數據，近一個月裡，「喜歡」、「期待」是小紅書「演唱會」相關筆記的關鍵詞。人們最期待的，首先是自己喜歡的歌手巡演。DT財經從中整理了10位被提到次數最多的熱門歌手，他們大致可以分成兩類：

一類作品經典、屬於「爺青回」派（爺的青春回來了，為大陸網絡流行語，簡稱爺青回，形容與青春久別重逢的喜悅）：有周杰倫、五月天、林俊傑、陳奕迅、許嵩；另一類則有自己的風格和極高的人氣：有華晨宇、張杰、薛之謙、TFBOYS、周深。

其中，大家格外期待那些伴隨90後、95後成長的經典實力歌手的回歸。在大麥「想看」榜（巡演還沒開始售票）中，「爺青回」的歌手排名最高，有9.4萬人想看林俊傑、7.5萬人想看五月天、還有6.6萬人想看陳奕迅，分別排名前三。

現實中，這些備受期待的熱門歌手中，有不少都已經開啓巡演。據DT財經的統計，目前大麥和秀動上已公佈的演唱會有129場。

不少演唱會相關的消息都火上熱搜。官宣巡演、巡演開票、搶不到票……只要和演唱會相關，都有可能上熱搜。

周杰倫最受期待，上的熱搜也最多。2月23日，周杰倫官宣演唱會海口站，當晚就登上熱搜；兩天後，票還沒搶到，「演唱會附近酒店漲價三倍」也上了熱搜。

TFBOYS雖然還沒公佈具體的巡演計畫，但只要有相關消息，比如「網傳備案」、「網傳已確定」、「網傳辦不了」，就會引起大眾關注。

哪些歌手的演唱會最貴？

除了熱搜，我們也能從火爆的售票情況，感受到觀眾對演唱會的渴望。截至2月21日，李榮浩南京、武漢、鄭州三場演唱會、總共八萬張門票已全部售罄。2月27日，周杰倫「嘉年華」演唱會正式預售，不到30秒就全部售罄。

票是賣光了，但DT財經也注意到，在微博、小紅書等社交平台中，都有不少發言都指向「票價好貴」。

DT財經統計了2023年3月前已知的演唱會票價和場次，發現三點：

1、頭部歌手的演唱會票價和疫情之前差不多。

周杰倫的演唱會最貴，最高票價2000元（人民幣，下同），是唯一達到2000元的歌手。其次是張信哲、薛之謙、張杰、毛不易和李宗盛，他們的最高票價都超過1500元。

以周杰倫為例，今年的最高價2000元看著似乎比以前貴，但實際上他2019年巡演的最高票價也是2000元，和今年一樣。

不過若是打開二手交易平台，黃牛票炒得更高。原價500元的看台票，實付超過2000；舞台前10排的VIP門票，售價高達一萬以上。

2、「入門價」不高的歌手，巡演城市多。

比如從《歌手》走出、在抖音爆火的黃綺珊，平均每週一場演唱會，巡演城市包含廣州、深圳、上海、杭州、青島等城市，最便宜的門票只要50元（保定站）。

李榮浩在3月前官宣了6場演唱會，票價是標準分檔，最低380元，最高1280元。

3、新出現了一些原本只在livehouse、音樂節開唱、今年「升級」到體育館、大劇院演出的樂隊。

比如搖滾樂隊、民謠音樂人。參加過《樂隊的夏天》的痛仰樂隊今年有480元、680元和880元三檔票價，幾乎是搖滾樂隊的天花板。陳粒、房東的貓都開啓專場或拼盤巡演，陳粒的票面最高價達到999元，和華晨宇的最高票價十分接近。

目前公佈的演唱會，不夠看

雖然看演唱會不便宜，但演唱會的票似乎比過去更難搶。

巫啓強（化名）最喜歡周杰倫，但因為自己搶不到票，所以咬牙在朋友圈以1200元的價格，收了一張海口站原價900元的看台票，「為了青春，值了」。

但這不能怪大家手速慢，要知道，周杰倫演唱會海口站在大麥上有127.1萬想看，如果全都算上，相當於有120萬人在同時搶票，更別談黃牛、代拍。

所以，沒搶到的歌迷們都在期待更多的演唱會、渴望喜歡歌手可以來到自己的城市巡演。

小紅書「演唱會」相關筆記中，除了一線城市北上廣深，二線城市的呼聲最高，基本上以每個省份的省會城市和大型城市為主，比如天津、合肥、廈門。

點看歌手的微博的評論區，也少不了這些城市坐標的身影——「鄭州鄭州鄭州（歡呼）」、「瀋陽搞快點」、「看看青島看看青島（哭）」等等。

可以看出，歌迷對演唱會的需求量大，而且目前還遠遠沒被滿足。

2023年3月前已公佈的129場演唱會中，集中在一線城市和華東地區。

廣州和上海是網友們最羨慕的兩個城市。前者不管是演唱會還是LIVEHOUSE的演出都很多，後者去杭州、南京、寧波都很方便，可以看的演出也變相增多。

其他演唱會的分布比較分散，而且每個城市的演唱會數量都比較少，只有一兩場，甚至一場都沒有。即使去周邊城市，觀眾也還是不夠看。

所以哪怕是比較「冷門」的城市，觀眾的熱情也很高。比如薛之謙演唱會的首站雖然選在浙江衢州，但該站的「大麥想看數」也一度飆升到接近15萬人，需求旺盛。

有業內人士認為，儘管演唱會正在復甦，但今年可能不是所有演出都能恢復，需要一個週期。

聚橙集團輪值CEO胡梁子在接受證券時報的採訪時表示，「演出行業安排巡演等工作，一般都是要提前很久去做的」，「比如我們現在的工作都是在討論2025年的排期，正常狀態下的演藝市場排期是這樣推進的」。