新北市1名父親將親生15歲女兒視為洩慾工具，去年在住處1個月內4次性侵女兒得逞，女兒因不堪長期受父親凌辱，憤而離家出走，並在男友陪同下報警。台北地檢署依4個強制強交罪起訴該名父親，並請求法院依照《兒少法》規定對該名父親加重其刑至1／2。

起訴指出，該名父親與女兒同住新北市，明知女兒年僅15歲，尚未成年，為逞獸慾，去年4度對女兒性侵。

去年1月底，該父親在女兒房間性侵她；2月3日晚間，又在女兒房間性侵她；數日後，在女兒姨婆房間內再次性侵女兒。

2月12日下午，該父親又在女兒房間性侵她，女兒因不堪受辱，離家出走，翌日下午在男友陪同下，先後以自己及男友手機打電話向北市家庭暴力暨性侵害防治中心，泣訴自己遭父親性侵害，不敢返家。

社工人員聞訊趕往協助少女，並協助報警處理，警方受理後對少女驗傷採證，將少女父親移送北檢偵辦。

檢方調查時，該父親否認性侵女兒，但檢方依據少女體內採集到的檢體，與涉案父親DNA相同，認定父親性侵罪證明確，以該父親4次性侵女兒，請求法院分論併罰，並以該父親對未成年子女犯罪，亦請法院依《兒童及少年福利及權益保障法》規定加重其刑至至1／2。