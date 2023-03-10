北市信義區和平東路三段一棟公寓，10日清晨6時發生火警，公寓5樓及頂樓加蓋全面起火燃燒，造成猛烈的火勢及白煙竄天，屋內一對姊弟受困在陽台，情況十分危急，消防人員趕緊將姊弟救出，6歲弟弟意識清醒，無明顯外傷，生命徵象正常，姊姊11歲，腳擦傷，意識清醒，生命徵象正常，皆無大礙。

台北市信義區和平東路3段巷弄內一棟五樓公寓10日清晨發生火警並向頂加延燒，警消到場時已全面燃燒。（林郁平翻攝）

台北市信義區和平東路3段巷弄內一棟五樓公寓10日清晨發生火警並向頂加延燒，警消到場時已全面燃燒。（林郁平翻攝）

台北市信義區和平東路3段巷弄內一棟五樓公寓10日清晨發生火警並向頂加延燒，警消到場時已全面燃燒，經射水搶救，消防人員在後陽台救出2名學童，但孩童父親受困頂加屋內不幸罹難，母親因人在國外逃過一劫，詳細起火原因待調查；車窗映射遭祝融的房屋，甫被救出的學童飽受驚嚇在救護人員懷中痛哭。（郭吉銓攝）

因射水保護全身濕的學童飽受驚嚇，救出時仍不斷發抖，警消脫下外套蓋上學童身軀保暖。（郭吉銓攝）

姊弟被救出時，不斷大喊「爸爸還在房間裡面！」，要警消趕快幫忙，警消及民眾不斷安撫，並試圖聯絡其父親，一度以為其父親一早就出門了，但火勢在1小時撲滅後，消防人員清查火場在頂加內梯口發現一名男性焦屍，確認死者就是父親。

姊弟獲救後向警方表示，父親每天都會做早餐，今天早上父親突然衝到房間門口，要他們快點逃跑，說完只聽見一陣聲響就沒有聲音，等到被救出之後才知道父親逃生不及身亡。

警消調查，死者是42歲林姓男子，與妻子在五分埔賣衣服，這幾天妻子到韓國補貨才逃過一劫，妻子聽到噩耗後正從韓國趕回台灣。這起火警燒損裝潢家具及雜物，燃燒面積約40平方公尺，詳細起火原因仍須待火調科調查後釐清。