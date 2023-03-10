場邊觀戰的巴拿馬球迷。（鄭任南攝）

昨晚敲出追平安打的阿魯巴耶納，被安排在古巴中心棒次。（鄭任南攝）

預賽吞下2連敗的古巴，今（10）日中午12點30分將交手巴拿馬，古巴推出效力皇家小聯盟體系的右投波拉紐斯（Ronald Bolaños）先發登板，力拼賽會首勝，巴拿馬則是派上去年賽季短暫加盟中職中信兄弟的奧特羅（Andy Otero）應戰，巴拿馬若再次取勝，將以2勝搶下小組賽晉級優勢，同時也不利於尚未開胡的中華隊。二局下巴拿馬展開反攻，第4棒拉莫斯靠著失誤上壘，1出局後被移出中心棒次的提哈達建功，將球轟向左外野觀眾席，一棒就將比數追平，巴拿馬接著連續獲得2次保送加上安打攻佔滿壘，開路先鋒柯多巴敲安帶有2分打點，幫助巴拿馬在2局上半結束以4比2反超比數。

二局上1人出局，古巴德瑞克擊出二壘安打，下棒打者穆西卡敲出敲出左外野邊線平飛球，三壘審一開始比出界外手勢，不過經由古巴教練團提出挑戰後，改判為二壘安打，護送德瑞克回本壘得分，接下來桑托斯擺出短棒但未出手，二壘跑者回壘不及遭觸殺，隨後桑托斯遭到三振，古巴再添一分2比0領先。

一局上，古巴開路先鋒桑托斯突襲短打點向一壘側，靠著速度優勢成功上壘，下一棒孟卡達敲出二壘上空飛球遭接殺，第3棒羅伯特面對奧特羅曲球揮空被三振，每場比賽都有吞K的紀錄，桑托斯此時成功盜上二壘出現效果，擔任第4棒的戴斯派耶敲出中右外野方向二壘安打，古巴先馳得點1比0領先，下一棒阿魯巴耶納獲保送，古巴形成一、二壘有人局面，不過首次出任先發的A.馬丁尼茲站著不動被三振，結束首局攻勢。

古巴隊先發打線：

第一棒左外野手：桑托斯（Roel Santos）

第二棒三壘手：孟卡達（Yoan Moncada）、白襪MLB

第三棒中外野手：羅伯特（Luis Robert）、白襪MLB

第四棒指定打擊：戴斯派耶（Alfredo Despaigne）

第五棒游擊手：阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）

第六棒捕手： A.馬丁尼茲（Ariel Martínez）、日職火腿

第七棒右外野手：吉伯特（Yoelkis Guibert）

第八棒一壘手：德瑞克（Yadir Drake）

第九棒二壘手：穆西卡（Yadil Mujica）

先發投手：波拉紐斯

巴拿馬先發打線

第一棒左外野手：柯多巴（Allen Córdoba）

第二棒二壘手：J.阿勞茲（Jonathan Araúz）、大都會MLB

第三棒捕手：貝騰寇特（Christian Bethancourt）、光芒MLB

第四棒中外野手：拉莫斯（Jose Ramos）

第五棒右外野手：卡斯提約（Luis Castillo）

第六棒游擊手：提哈達（Rubén Tejada）

第七棒指定打擊：E.卡巴列羅（Erasmo Caballero）

第八棒三壘手：荷西卡巴列羅（Jose Caballero）

第九棒一壘手：桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）

先發投手：奧特羅