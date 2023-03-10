中華電將於3月14日上午8點起將於中華電網路門市及全台近500間指定服務據點，正式開賣蘋果黃色iPhone 14與iPhone 14 Plus，搭配精采5G月繳1,399元(36個月租期)，iPhone 14 Plus 128GB專案價14,300元，中華電信VIP客戶續約購機最高折5000元，只要9300元即能入手；iPhone 14 128GB搭配指定資費，最低0元起，並加碼贈Hami Point最高1500點(1點等於1元)，月繳1599元再獨享「流量轉贈」10GB (1門)服務，可自由轉贈親友。

台灣大表示，將在3月14日正式開賣iPhone 14/14 Plus黃色新款。台灣大寵愛果粉，申辦5G指定專案搭購iPhone 14，最低0元就能帶回家，VIP用戶專案購機最高折5000元。台灣大實體門市更推出響應環保的「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 13 Pro Max最高折抵3萬元。另外，台灣大也提供獨家好康組合，申辦5G 1399以上指定專案，購買iPhone 14或iPhone 14 Plus，再搭配AirPods Pro(第2代)，專案價可折2000元。

遠傳將於今(10)日21:00開放線上預購、3月14日全通路正式開賣。遠傳表示，只要是新申辦/攜碼門號方案，最高可獲得3000遠傳幣，續約享最高2000元手機折價，預購空機享2000遠傳幣加碼。