日本參議院全體會議今天通過由71歲經濟學者植田和男接任日本銀行總裁人事案，他將成為第二次世界大戰之後第一位學者出身的日本央行總裁，預計4月9日上任。
法新社報導，這項人事案通過不久後，日本銀行現任總裁黑田東彥結束他任內最後一場政策會議。投資人密切關注這場為期2天的會議最後是否會出現任何意外行動。
多數觀察家預料日本央行將維持原有政策，但也有人推測央行可能會有驚人之舉，包括可能進一步擴大10年期公債殖利率的波動範圍。
黑田東彥任內實施長達10年的貨幣寬鬆政策。近月來，其他先進經濟體的央行紛紛升息以因應通貨膨脹，但日本央行堅決不採貨幣緊縮政策。
黑田東彥堅稱，日本央行的長期目標是將通膨率維持在2%，這也被認為是促進世界第3大經濟體日本發展的必備要件，但迄今尚未達標。
植田和男上月向議員表示，他認為「延續貨幣寬鬆是妥當措施」，並警告金融市場和全球經濟存在不確定性。
他還說，目前促使物價上漲的因素「未來有望消退，通膨率可能降至2%以下」。
日本政府提名植田和男接任日銀總裁的人事案2月14日送進國會，昨天經眾議院全體會議表決通過。
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