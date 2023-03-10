恒指跳空大跌344點或1.7％，報19,580點，跌幅曾收窄至288點，高見19,637點，之後賣壓再現，10時後跌幅曾擴大至527點，低見19,398，為1月3日以來低位，最新跌幅收窄至1.85％。

國企指數開盤報6,517點，挫131點或2％，曾跌至6,471點，創今年以來新低。

科指開低111點或2.8％報3,819點，曾跌3.8％報3783點，亦為今年以來新低，創逾四個月低。

上證指數現報3,251，跌24點或0.74％。

個股表現方面，京東去年業績扭虧為盈，但第四季業績差過預期，今早跳空大疊近一成，之後曾瀉11.9％報158港幣，創逾四個月低，暫為表現最差藍籌。

阿里巴巴挫3.4％報81.65元；騰訊跌1.5％。百度跌逾6％；美團挫逾3％。

市場憂爆減價戰，汽車股走跌，比亞迪跌8.3％；吉利挫5.8％；理想汽車跌8％；蔚來跌6.3％。

近月表現強勢的聯通最新跌5.4％報5.94港幣。友邦去年純利大跌九成六，最新跌3.2％創科升1.1％，暫為表現最好藍籌。