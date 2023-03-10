今（10日）是觀世音菩薩聖誕，小孟老師在臉書上分享財運超旺的生肖，依序是生肖雞、生肖兔、生肖猴，其中第1名的生肖雞因物慾特別強，需好好學習投資理財，如有多的資金除了投資外，也可多做一些定存，讓自己荷包更加分。

▍第三名：生肖猴

生肖猴在觀世音菩薩聖誕這天，可用不同方式來增加財富，可考慮一些理財商品，讓自己的金錢資源加分，建議只要做好每個月固定投資的部份，不用有過大的壓力，慢慢將會有獲利產生。

▍第二名：生肖兔

生肖兔在觀世音菩薩聖誕這天，對他們來說是財運大旺的開始，可將多的資金拿來做投資，若已有熟悉的投資模式，且一直是正向的結果，可繼續保持下去，但若是不太理想，建議可改變理財方式，不要擔心損失過多，利用小額方式來實驗，只要願意開始，慢慢就會找到適合的方法。

▍第一名：生肖雞

生肖雞在觀世音菩薩聖誕這天，可詢問專家近期的市場狀況或如何投資理財，將會有更精明的思考去作對他們有利的標的物，另外他們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資外，也需多做一些定存，好好的來學習投資理財，讓荷包更加分。