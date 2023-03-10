台中市政府警察局刑大表示，目前並沒有被害人或報案資料，這是網路謠言均非真實，呼籲民眾別再轉傳。（台中市刑大提供／張妍溱台中傳真）

近日有民眾在LINE群組瘋傳「香皂迷魂大盜」的照片，內容說「讓你聞是手工香皀，聞到後一兩分鐘就會暈倒」，告訴民眾要相互告知身邊親朋好友、小心金光黨，不要被迷暈劫財；台中市政府警察局刑大表示，目前並沒有被害人或報案資料，這是網路謠言均非真實，呼籲民眾別再轉傳。

訊息說，「緊急通知，見著上門賣香皂的得先捶一頓再說，但大家一定要互相轉告，他們有男友女拿著香皂到家家裡去推銷，讓你聞這香皂，聞到後一兩分鐘時間，就暈過去了，他就把值錢的東西都拿走，一定要轉發到群裡，並且告訴我們的親人和身邊的人，一定要先告訴你家裡的老人」。

警方表示，「讓你聞是手工香皀，聞到後一兩分鐘就會暈倒」類似這樣的網路謠言，看似好心要提醒民眾，認識金光黨新的詐騙手法，要大家提高警覺以免上當受騙，但其實根本是一場烏龍，早在9年前就出現過這樣的謠言。

警方指出，165反詐騙專線曾查證這則謠言是2014年的網路謠言，因有些民眾收到後感到恐慌，當下立刻轉發給親朋好友，卻不知已造成人心惶惶，從最早謠言版本是「金門旅遊的金廈旅行要大家相互轉傳」但該社已澄清否認，公司不曾發出類似簡訊，希望民眾停止轉發。

警方說，如今「聞手工香皀」網路版本已修改內容，但經警方查證，目前並沒有被害人或報案資料，所以應該又是「重新包裝」的網路謠言，警方呼籲民眾不要信以為真。