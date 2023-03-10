海軍敦睦遠航訓練支隊三艘艇艦執行環台航訓任務，今天在高雄新濱碼頭首站開幕，將靠泊2天讓民眾參觀，這也是受疫情影響停辦3年後再度開放，吸引許多民眾參觀，海軍司令梅家樹說，每年都選擇高雄港做為國內環島首站，是因海軍跟高雄港有密不可分的關係，邀請民眾踴躍參加，共同見證海軍建軍備戰的成果。

海軍敦睦艦隊今天起停靠新濱碼頭，海軍陸戰儀隊及樂隊在碼頭展開開幕表演，吸引民眾圍觀。(林雅惠攝)

海軍司令梅家樹上將親自參加開幕剪綵。(林雅惠攝)

海軍司令梅家樹親自參加開幕剪綵。(林雅惠攝)

海軍艦隊指揮部表示，今年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等三艘艦艇，即日起至3月27日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、

圖為康定級1208承德軍艦。(林雅惠攝)

圖為成功級1108班超軍艦。(林雅惠攝)

馬公、臺中、基隆、蘇澳及花蓮等七大港口，屆時將配合招募宣導及艦艇開放參觀。

今天上午高雄首站就有不少民眾前來，爭睹海軍艦隊壯大軍容，場面十分熱鬧。來自鼓山區的楊先生偕妻子前來參觀，楊先生表示，自己服過2年兵役，知道從軍的辛苦，不過台灣國土需要有國軍來保衛，很謝謝這些國軍及他們父母親，願意把孩子交付國家。

敦睦艦隊開放參觀引起高雄市民熱烈餐與爭相拍照。(林雅惠攝)

楊姓夫妻說，參觀完展示軍艦後，發現其動線規畫很好，真實上場的軍艦一定會更好，看了軍艦裡面空間，可以想像真實操備起來一定很辛苦。(林雅惠攝)

楊太太說，參觀完展示軍艦後，發現其動線規畫很好，真實上場的軍艦一定會更好，看了軍艦裡面空間，可以想像真實操備起來一定很辛苦。

海軍司令梅家樹表示，海軍的大本營在高雄市左營區，海軍在高雄港也有各項設施及港埠，跟高雄密不可分，這幾年大家看見高雄港的進步，不管在整個城市的推廣及海洋的結合，及市府團隊在各項港埠周邊的建設，包括在愛河、旗津、西子灣，因此今日舉行開幕典禮時，其實也是沉浸在美麗的高雄港，所以選擇高雄港為航訓任務的首站。

今年恢復舉辦，許多民眾及軍事迷紛紛興奮大喊「終於等到了」，在各港口的開放活動民眾除了可登艦參訪，也可在碼頭欣賞海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊的精采表演。

海軍艦隊指揮部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

此次海軍敦睦遠航訓練支隊特別於旗艦磐石軍艦設置文宣館，國內展示主題為「國防自主、定海安邦」，國外為「邦誼永固，民主同行」，展場則區分「國家館」、「國防館

」、「外銷產業區」、「藝文館」、「新創產業區」、「觀光區」、「精品區」、「海軍映像區」等8個區域，介紹國家先進科技、臺灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果；另於第一日上午10時及第二日下午2時，安排海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等精彩表演，歡迎國人踴躍參觀。

國內航訓各港口開放時間如下：

（1）高雄港：3月10、11日（星期五、六）0900至1500時。

（2）安平港：3月12、13日（星期日、一）0900至1500時。

（3）馬公港：3月14、15日（星期二、三）0900至1500時。

（4）臺中港：3月17、18日（星期五、六）0900至1500時。

（5）基隆港：3月19、20日（星期日、一）0900至1500時。

（6）蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）0900至1500時。

（7）花蓮港：3月26、27日（星期日、一）0900至1500時。