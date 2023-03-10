新北市社會局10日以「新北關懷守護、多元支持逗陣來」為主題，宣示將透過待用餐店家、社區藥局、多元福利據點、公寓大廈、鄰里系統與社福志工等六大資源，強化社區服務弱勢家庭量能，新北市長侯友宜出席表示，每人發揮正向的力量，也就是正氣，用愛心將新北串連起來，也串起整個台灣的共好。

新北市高齡人口突破68萬大關，有17多萬名的身心障礙者。侯友宜表示，除了六大關懷資源和系統，新北市在疫情期間開辦好日子愛心大平台待用餐，獲得1462店家響應，不僅紓困餐飲業，也讓有經濟困難者可以及時獲得溫飽；另成立120個多元福利據點，提供老人、兒少甚至單親、婦女、隔代教養等服務；也感謝像是紳士協會等社福志工，長期在街頭關懷街友，發揮愛心，共同守護弱勢。

泰山區福興里長張玉琴在24年前便成立春暉愛心志工隊，號召一群熱心的志工，以一對一照顧社區20多位獨居長輩，不僅每周關懷訪視，逢年過節還會帶他們包水餃、做團康，甚至媒合林口竹林寺、國際崇她社、五股豬肉攤等資源來照顧；監察院副院長李鴻鈞的母親李子美也時常提供棉被、年節紅包等幫助。

新北市有1萬多個公寓大廈，由於各自有管委會，過去里鄰長關懷觸角較難伸入，社會局結合工務局，運用公寓大廈成立銀髮俱樂部或照顧據點，讓長輩下樓就能參加。中和世紀皇家管委會執行長陳世鴻分享，該社區是全國第一個成立銀髮俱樂部和據點，讓社區內的長輩在一樓參與各項健康促進和才藝課。為推動公寓大廈成立，社會局、工務局甚至拜會全國和雙北市物業管理公司，鼓勵所派駐服務的社區申請設立。

新北市藥師公會理事長許有杉、常務理事白三奇、理事吳秉珊則表示，全市有1100處社區藥局，均已加入新北市基層醫療關懷網，除了守護兒少，對於長輩使用慢箋領藥，也會額外關懷，詢問用藥和健康情形。