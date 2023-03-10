國軍槍枝管制接連出包、金門又有士兵失聯等問題，外界批評國防部螺絲鬆了，民進黨立委許智傑受訪也坦言，國防部真的是螺絲鬆掉，這幾年軍中，包含感情、涉毒等，國防部應該將強軍紀，不要一直發生類似問題。民進黨立委趙天麟則說，雖非動搖國本的大問題，但國防部仍必須深切檢討。

近期國軍頻頻出包，民進黨立委趙天麟則說，國防部是一個非常大的機器，在中共威脅下相當辛苦，海空域幾乎全天候備戰，讓人非常敬重，但這些辛苦仍無法掩飾螺絲鬆掉的事實。

趙天麟強調，近日包含馬祖缺肉、金門士兵失蹤、甚至槍枝遺失，雖非動搖國本的大問題，但國防部仍必須深切檢討，這些問題小至治安、大至國安，甚至可能影響整體戰力，國防部必須鎖緊這些鬆掉的螺絲，調查相關人員後必須進行懲處。

民進黨立委許智傑受訪也坦言，國防部真的是螺絲鬆掉，這幾年軍中，包含感情、涉毒等，國防部應該將強軍紀，不要一直發生類似問題。（許智傑辦公室提供／游念育台北傳真）

許智傑表示，這幾年軍中的事情，包含感情或涉毒的事情，國防部應該要把內部國防紀律加強，不要螺絲鬆掉一再發生。

至於士兵失蹤如果是叛逃，會對國軍造成士氣打擊？趙天麟表示，不管是因為航線航班船隻故障、國軍無法有肉吃或是槍枝失竊等問題，多多少少都會打擊士氣，要強調中華民國國軍是龐大的隊伍，螺絲鬆掉解決就好。

趙天麟指出，現在不知道士兵失蹤是意外還是叛逃，目前無法斷定，即便是叛逃也是個案，不會打擊到士氣，真相是如何？是慫恿、還是受不了壓力虐待？這比較關心，他只能見證螺絲鬆掉要鎖緊。