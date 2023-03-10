高餐大以「全球在地化」與「在地全球化」精神為教育方針，致力培育擁有國際視野與競爭力的餐旅專業人才，並緊密與業界合作，為學子開創國際職場資源與機會，每年約有300學生到全球各國實習，培養學子實務經驗與全球化社會能力，普受餐飲產企業界青睞。

乾杯集團具全球化宏觀視野、掌握市場脈動，專注牛肉事業核心發展策略的創新突破，涵蓋肉品進口、餐飲、外販零售、寵物食品。除為台灣燒肉新秀搖籃，更拓展為中國大陸23間分店的國際化餐飲企業，擁有堅厚的全球運籌戰鬥力，今年將揮軍歐洲市場開創新局。

乾杯董事長平出莊司表示，集團積極朝國際化發展，正是需要人才時刻。面臨餐飲人才荒，期待透過產學合作新機制為集團儲備國際餐飲人才能量，同時也為台灣學子提供銜接國際職場舞台的機會與貢獻。

平出莊司指出，高餐大學生餐飲服務素養、外語能力好，具備國際職場戰力，十分受到集團青睞，內部現有36位高餐大畢業生在乾杯任職，多位擔任料理長、品牌經理等高階主管重要職務，幫助集團在全球餐飲市場發展更具競爭力。

高餐大校長陳敦基表示，乾杯提供海外任職員工宿舍、員工餐、簽證費、機票等近10萬元全額補助，協助初入職場的學子們融入各國生活與職場環境，培養國際視野和創新思維，期待透過乾杯在全球據點發展，將更多潛力新星推向國際，開啟雙贏局面。