中嘉集團自2020年6月啟動品牌轉型至今，積極整合六大經營區的功能組織資源，讓營運發揮綜效，帶動2022年中嘉集團的營運表現再創佳績；進一步分析發現，2022年中嘉集團整體寬頻用戶數的增長動能持續火熱，在後疫情時代的加乘下，維持雙位數成長的亮眼表現，且受惠物超所值的有感方案，帶動高速率資費用戶較去年大幅成長42%；整體用戶的每月平均貢獻度(ARPU)更是創下歷年新高，助攻年營收連年衝破百億，也顯見集團綜效持續發酵。

中嘉觀察主力成長動能，因2022年規劃推出多檔資費方案促銷，成功引發各族群消費者好評，包含去年6月中推出Wi-Fi Mesh快閃優惠，帶動銷售目標達成率突破4倍、下半年的雙11大檔主打全速率方案優惠，引爆超乎預期的迴響，創下單月新申辦量全年新高紀錄，皆成功帶動新申辦量再創歷年高峰。除此之外，為打造更優質的聯網體驗，2022年除於特定區域試推行「中嘉寬頻光紀元」光纖到府產品，並且積極推動多元智慧生活服務，接連推出「智慧遙控器」新方案、攜手55688集團旗下品牌「台灣大車隊」及「生活大管家」合作，擴大智慧家庭生活服務多元性，成功帶動家用寬頻滲透率再攀高峰。