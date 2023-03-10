宜蘭綠色博覽會將在31日開幕，宜蘭縣長林姿妙今日到新北市與新北市長侯友宜合體，侯友宜表示，本次綠博設有縣市物產館，新北將以「新北農業健康市山海聚落」為主題參家，將健康、永續理念傳遞給大眾。

林姿妙表示，宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，已成全國知名春季大型環境教育旗艦活動，今年度秉持過往環境生態保育信念，以「我們共同的未來Our Common Future」為主題，打造一座具有許多寓教於樂挑戰關卡的「莎士登迷宮Sustainability Maze」，期盼遊客一起來挖掘，深入瞭解「聯合國永續發展目標（SDGs）」，以及永續未來生活情境。

侯友宜表示，綠色博覽會要傳遞的「環境友善觀念」相當重要，新北市推動環境保護、復育措施早已行之有年，輔導農友投入有機、友善耕種行列，目前耕作面積已達534公頃，並有57家農場取得綠色保育標章認證。

宜蘭綠色博覽會將在31日開幕，新北新北專區將以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展現新北市豐富的特色農漁產品。（葉德正攝）

去年也創「新北山海造林計畫」，目標由山到海增加藍綠碳匯，計劃每年種植4萬株樹木、復育500株珊瑚，讓新北真正落實人與自然環境和諧共存。

侯友宜說，綠博會新北專區 4月3日至4月9日，在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

新北市農業局表示，為優惠新北市民及團體，凡設籍於新北市者在4月3日至4月9日，或達20人以上之學校團體得比照宜蘭縣民，門票只需100元。