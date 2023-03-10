國內蛋荒難解，近期更面臨雞、鴨蛋雙漲危機，讓民眾大喊吃不消，國民黨立委徐志榮10日質詢時批評，農委會2019年因缺蛋問題成立「雞蛋國家隊」，3年多過去卻無法處理蛋荒危機，被地方上譏稱是「生雞卵無，放雞屎有」，學校營養午餐中「10天只有1天有蛋料理」。農委會主委陳吉仲提3大作為，稱跨部會正討論增加調度、相關獎勵的方式，確保180萬學童的蛋白質需求。

徐志榮回憶，台灣2019年同樣面臨缺蛋問題，農委會對外宣稱要成立「雞蛋國家隊」，照理說國家隊理應最強，豈料3年多過去，政府說因為剛成立無法馬上處理，但相關禽流感、氣候等因素都要考慮進去，不應該現在還在缺蛋，地方上更評論雞蛋國家隊是「生雞卵無，放雞屎有」。

徐志榮指出，觀察孫子的營養午餐菜單，「10天只有1天有蛋料理」，還僅是蛋花湯，是不是該共同呼籲已經發育完成的成年民眾，將蛋白質留給尚未發育完成的未來主人翁，甚至留給前線的國軍、醫護人員。

對此，陳吉仲坦言，台灣每日雞蛋產量已到最低點，後續將陸續回升，會從11.1萬多箱慢慢增加，原則上還是提供國人需要的雞蛋；其次，近期雞蛋專案進口有大幅度進展，包括水煮蛋或殼蛋，緩解國內供應不足的問題；同時與團膳業者聯繫，政院方也跨部會討論如何增加調度，提高相關獎勵，確保180萬學童的蛋白質需求。