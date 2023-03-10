竹聯幫明仁會日前在北市五星級酒店高調舉辦春酒，引發軒然大波，社會觀感極差，認為黑幫展示超跑、找來旗袍辣妹炫富，行徑實在太囂張。其他幫派也頗有微詞，認為明仁會害死大家，警方掃黑時一定會受到牽連。

警政署長黃明昭震怒後，北市警中山分局隔日即強勢執行清剿黑幫專案行動，分別在新北市林口區及汐止區一舉查獲毒品分裝廠，及改造槍枝，並當場逮捕具有竹聯幫和堂、地堂幫背景的蘇姓、林姓、唐姓男子等6名嫌犯到案。

警方破獲黑幫毒品分裝廠，查獲改造槍械及毒品等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中山分局偵查隊日前掌握蘇嫌等人，購入大量K他命、即溶包等毒品並進行分裝、販售牟利，經組成專案小組報請檢察官指揮偵辦，分持搜索票於新北市林口區、汐止區攻堅，當場查獲改造手槍1把、子彈10顆、K他命8包、混合毒品原料1批、毒咖啡包成品337包、包裝袋、封口機、電子磅秤等贓證物，全案訊後，依毒品及槍砲等罪嫌送辦。

為壓制黑幫囂張氣焰，中山分局針對轄區內黑道圍事、依附場所連續實施區域封鎖掃蕩，共已查獲毒品6件6人、通緝7件7人、妨害風俗1件1人、竊盜2件2人。

中山分局強調，絕不容許黑幫挑戰公權力，打擊黑道絕不手軟，將全力打擊肅清，斬斷其金流，持續深入打擊幫派犯罪。