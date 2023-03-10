對於外界關切學甲掩埋場復育改做當地運動休閒場地一案，臺南市環保局近日赴現地開挖送驗，除確認表土層與再生粒料層厚度均符合原設計需求，且表土層紅土分布均勻外，再生粒料由環保署環境檢驗所分析重金屬濃度也全數符合規範。環保局強調，此項復育工程是為回應地方民眾需求，從發想到驗收均合情、合理、合法，而目前尚無對外開放。

臺南市環保局近日赴學甲掩埋場復育改做當地運動休閒場地開挖送驗。(臺南市環保局提供)

環保局指出，為回應地方民眾需求，原學甲掩埋場規劃復育轉為運動休閒場地使用。為確保復育工程品質無虞，該局已於2月23日上午前往現場開挖長、寬、深各約1公尺之範圍進行量測，並全程錄影，確認該處表土層厚達7公分，再生粒料層厚達53公分，均達到甚至優於原本5公分與50公分之設計需求。

學甲掩埋場保復育工程品質無虞。(臺南市環保局提供)

此外，環保局也表示，先前曾有環團以「攜帶式X–射線螢光光譜儀分析法」（簡稱XRF）在該處進行土壤檢測，因該方式並未考慮物質在環境中實際溶出情形，導致數值失真，就連生活中常見的硬幣，以該方式檢測也會呈現鎳元素嚴重超標，經環保局依環保署公告、更具參考性之「毒性特性溶出試驗」（TCLP）方式送驗，已確認該處重金屬濃度均在標準值內。

環保局說明，原本掩埋場垃圾層地質較軟弱，必須加以填實，使用再生粒料與來自合法業者的玻璃沙，則是為了配合國內推廣之環保政策。事實上，這二十多年來，各縣市焚化爐都會將焚化底渣製成這樣的再生粒料，其來源來自於公部門，不會有圖利業者之慮，且每500公噸就要重新檢驗一次重金屬濃度，通過檢驗後才能做為工程材料，安全性沒有問題。該復育工程在108年11月完工，惟因COVID-19疫情因素，場地目前尚無對外開放，僅做基礎清潔養護工作。